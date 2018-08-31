МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пик подачи заявлений от жителей российской столицы о голосовании на загородных избирательных участках на выборах мэра Москвы придется на последнюю неделю перед выборами, заявил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Я думаю, что пик подачи заявлений придется на последнюю неделю. Тем более что мы продлили срок, и до 5 сентября включительно заявления можно подать в территориальные, участковые комиссии и через портал госуслуг, а до 7 сентября — в МФЦ", — сказал он.

Законопроект о создании загородных избирательных участков был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 11.00 мск.