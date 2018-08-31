В Мосгоризбиркоме заявили о достаточном количестве средств на выборы мэра

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Финансирование на избирательную кампанию по выборам мэра Москвы выделено в достаточном объеме, заявил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Реут напомнил, что всего на выборы было выделено 572,4 миллиона рублей, из которых подавляющее большинство направляются нижестоящим избирательным комиссиям.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов, ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00.