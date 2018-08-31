В Мосгоризбиркоме заявили о достаточном количестве средств на выборы мэра

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Финансирование на избирательную кампанию по выборам мэра Москвы выделено в достаточном объеме, заявил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Денег заложено достаточно, это точно. Не могу сказать, сколько израсходовано. Чтобы сделать отчет, сколько потрачено и сколько мы должны в бюджет вернуть, надо, чтобы каждая участковая комиссия составила и утвердила свои отчеты, затем территориальная комиссия. Только после этого мы подводим баланс и сдаем отчет в Мосгордуму", — сказал он, уточнив, что эти процедуры будут выполнены после выборов.

Реут напомнил, что всего на выборы было выделено 572,4 миллиона рублей, из которых подавляющее большинство направляются нижестоящим избирательным комиссиям.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов, ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00.