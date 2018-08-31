На выборах мэра Москвы ожидают явку выше, чем в 2013 году

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Явка на предстоящих 9 сентября выборах мэра российской столицы ожидается выше, чем была в 2013 году, сообщил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Явка на досрочных выборах мэра Москвы в 2013 году составила 32,03%.

"Явка, конечно, будет выше. Особенно учитывая, что раньше избиратели не имели возможности проголосовать, если были за городом, в отпуске, на каникулах. В основном это касалось дачников. Но впервые на выборах мэра Москвы будет применяться "мобильный избиратель", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли явка в этом году отличаться от той, что была на прошлых выборах мэра.

Кроме этого, по его словам, на повышение явки повлияет создание 209 "дачных" избирательных участков, а также продление работы всех участков до 22.00 мск.

Также положительную роль, как отметил Реут, может сыграть активная работа молодежи в этом направлении, которая создает и публикует ролики, видеосюжеты и аудиозаписи.

"Я не могу говорить в цифрах, какой будет явка, потому что необходимо проводить серьезную социальную аналитику. Это зависит от многих факторов, в том числе и от погоды. Но хорошо на явке сказывается заинтересованность людей. Мы недавно были с рабочей группой на "дачных" участках, и там люди очень активно включились в процесс", — заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы, ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 11.00 мск.