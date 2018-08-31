МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком выпустил наклейки на телефон, а также для банок под консервацию с оповещением о выборах мэра Москвы, заявил в интервью РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

"Если говорить о подарках, то я упоминал, что много информационных материалов выпустили, в том числе молодежных, например, наклейки на телефон. Также мы раздаем посвященные выборам наклейки на банки для консервации", — сказал он.

Праздничную атмосферу на самих выборах, по его словам, будут создавать мероприятия по случаю Дня города.

"Естественно, что оформление будет праздничное. Думаю, где-то будет музыка. Украшение участковых комиссий находится в ведении органов исполнительной власти. Законом предусмотрено, что они должны оказывать содействие избирательным комиссиям, в том числе предоставлять помещения и предпринимать действия по их оформлению", — добавил Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 11.00 мск.