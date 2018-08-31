МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил в интервью РИА Новости, что муниципальный фильтр для участия в выборах, возможно, стоит пересмотреть.
"Здесь я не могу дать однозначного ответа… Возможно, стоит пересмотреть муниципальный фильтр в каком-либо виде. Но в любом случае хочу отметить, что в Москве значение этого фильтра самое минимальное, которое возможно с точки зрения закона", — сказал Реут, отвечая на вопрос, не считает ли он муниципальный фильтр устаревшей нормой.
"Она не должна использоваться таким образом, чтобы устранять каких-то участников выборов. В то же время эта норма, как суд указал в своем постановлении, направлена на то, чтобы исключить из предвыборной гонки тех кандидатов, которые заблаговременно не пользуются поддержкой населения", — пояснил Реут.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 11.00 мск.