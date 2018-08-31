МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил в интервью РИА Новости, что муниципальный фильтр для участия в выборах, возможно, стоит пересмотреть.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при администрации президента РФ, после сентябрьских выборов обсудит вопросы переноса единого дня голосования и реформирования муниципального фильтра. На последнем заседании Центризбиркома в минувшую среду Памфилова сообщила, что применение муниципального фильтра на выборах надо менять, чтобы не было случаев злоупотребления в его использовании для отсечения неугодных кандидатов.

"Здесь я не могу дать однозначного ответа… Возможно, стоит пересмотреть муниципальный фильтр в каком-либо виде. Но в любом случае хочу отметить, что в Москве значение этого фильтра самое минимальное, которое возможно с точки зрения закона", — сказал Реут, отвечая на вопрос, не считает ли он муниципальный фильтр устаревшей нормой.

Он напомнил, что муниципальный фильтр был предметом проверки Конституционного суда, который в декабре 2012 года решил, что такая норма имеет право на существование, но она не должна применяться в ущерб демократии.

"Она не должна использоваться таким образом, чтобы устранять каких-то участников выборов. В то же время эта норма, как суд указал в своем постановлении, направлена на то, чтобы исключить из предвыборной гонки тех кандидатов, которые заблаговременно не пользуются поддержкой населения", — пояснил Реут.

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 11.00 мск.