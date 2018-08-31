ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин в сентябре 1999 года лично сообщил американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина, и выразил уверенность, что тот получит поддержку россиян, свидетельствуют расшифровки телефонных переговоров глав России и США, опубликованные в четверг на сайте библиотеки Билла Клинтона.

"Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сказал Ельцин в Клинтону 8 сентября 1999 года.

По словам первого российского президента, он изучил биографию Путина, его интересы и связи.

"Я понял, что он надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный… Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году", — продолжил Ельцин.

Он высказал уверенность, что Клинтон убедится в том, что Путин — "высококвалифицированный партнер".

В ходе еще одного разговора, 19 ноября того же года — за полтора месяца до того, как Ельцин объявил о своем уходе с постав главы государства — он высказал уверенность, что именно Путин станет президентом.

"Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад", — сказал он в ответ на прямой вопрос Клинтона о том, кто выиграет выборы.

Клинтон, который к тому времени уже успел пообщаться с Путиным на саммите АТЭС в Окленде, на это сказал, что тот очень умен. На это Ельцин добавил, что у Путина есть "внутренний стержень" и что Путин сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить.

"И он победит. Вы будете вместе работать. Он продолжит линию Ельцина на демократию и экономику и расширит контакты России. У него есть энергия и ум, чтобы преуспеть", — сказал Ельцин.