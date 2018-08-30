Жириновский прокомментировал свое последнее место в списке влияния Forbes

18:4830.08.2018
(обновлено: 18:49 30.08.2018)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал опубликованный Forbes список самых влиятельных людей России необъективным.
Ранее Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян. Он состоит из 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. Первое место занял Владимир Путин, а последнее — Жириновский.
"С одной стороны, это признание. Из всей оппозиции только я да (лидер КПРФ Геннадий) Зюганов (97-е место) вошли. Остальные 98 человек – это одна политическая команда. Да и Зюганова включили, потому что он представляет старый режим", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.
"С другой стороны, список необъективен. У нас 70% экономики принадлежит государству, а в списке 80% – это банкиры, люди, у которых больше всех в России денег. Но ведь реально это не их деньги, а деньги нашей страны, а мы просто временно им доверили ими управлять", — добавил политик.
Лидером рейтинга стал президент Владимир Путин.
На второй строчке оказался председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.
Третье место занял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Четвертый в рейтинге — главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Глава правительства Дмитрия Медведева — пятый среди лидеров.
Шестое место — у гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова.
Седьмое — у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
На восьмом месте расположился директор ФСБ Александр Бортников.
Девятую строчку рейтинга занял генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Замыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.