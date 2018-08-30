МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможность поездки президента России Владимира Путина во Францию на празднование 100-летия Первой мировой войны прорабатывается по соответствующим каналам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Действительно, есть такое предложение, и этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее заявление", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли поездка президента России на празднование годовщины Первой мировой войны во Францию в ноябре этого года.