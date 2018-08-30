МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на разницу интересов Белоруссии и России, они никогда не вступали в противоречие.

Ранее в четверг пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко и президент России Владимир Путин предварительно договорились встретиться 21 сентября; запланировано участие во встрече премьеров и вице-премьеров, курирующих ТЭК.

"Да, у нас есть различные интересы. Но, думаю, никогда белорусские интересы не противоречили российским, а российские интересы — интересам Белоруссии", — заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике.

Белорусский президент подчеркнул, что белорусы и русские "произошли от одного корня, это народы одного дерева". "Никуда от этого не деться", — констатировал он.

Лукашенко поблагодарил Сурикова за все, что он сделал для развития отношений двух стран. "Я прекрасно понимаю, что такое посол. Он является человеком относительно несвободным: он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего, президента. Но, тем не менее, как русский человек, как человек который немало прожил в той единой стране (СССР — ред.), — мне это очень нравилось, я это очень ценю, — Александр Александрович видел Беларусь не как чужую", — сказал белорусский лидер.

По его словам, 12-летняя работа Сурикова в качестве главы дипмиссии в России "останется в истории значимым событием". "Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков. Если будет так, я буду только доволен", — подчеркнул Лукашенко.

В пятницу президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой в Сочи Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича.