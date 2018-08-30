Кудрин назвал задачу Счетной палаты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Счетная палата (СП) РФ будет предоставлять россиянам всю информацию о том, что сделало для них правительство, тот или иной министр, администрация президента, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Он отметил, что общество должно видеть, что сделало правительство, министр, администрация. По его словам, это важная часть государственной информационной политики в целом. Кудрин также добавил, что на сегодняшний день до сих пор нет полной картины о выполнении указов президента и достижении целей предыдущего периода.
По мнению Кудрина, необходимы подробные материалы, созданные с привлечением ученых, экспертов, и взвешенный взгляд со стороны. Он отметил, что Счетная палата будет делать аналитические доклады, опираясь на результаты проверок отраслей.
"Наши возможности, я полагаю, будут умножены на компетенцию, на возможность более широкого и перспективного взгляда. Будем говорить и про предстоящее развитие этих направлений, отраслей, компаний", — добавил он.