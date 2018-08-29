Медведев назначил Светлану Петрову замглавы Минтруда

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Светлану Петрову заместителем министра труда и соцзащиты РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте Минтруда России, Светлана Петрова с 2014 года являлась директором департамента демографической политики и социальной защиты населения.
"Назначить Петрову Светлану Валентиновну заместителем министра труда и социальной защиты РФ", — говорится в распоряжении.