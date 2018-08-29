Памфилова рассказала, что мешает конкуренции среди малых партий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечает "неблаговидную междоусобицу" среди малых партий, которые выискивают причины, чтобы снять конкурентов с выборов.

"Есть проблемы равных возможностей освещения. Да, мы тоже это видим. Эта проблема, которая стала набирать силу некоторое время назад, связана с тем, что сами партии вместо реальной конкуренции начинают друг у друга находить всякие нюансы", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она пояснила, что ведомство рекомендует всем нижестоящим комиссиям быть максимально благожелательными к партиям, особенно новым и небольшим. "Наши комиссии так и действуют… Но сами партии начинают выискивать блох и мух, начинают друг друга снимать. Это такая неблаговидная междоусобица, которая фактически на нет сводит конкуренцию", — отметила глава ЦИК.