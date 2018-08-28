Пушков рассказал, чем Украине грозит разрыв договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины о разрыве договора о дружбе с Россией.

"Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 г. о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств", — написал политик у себя в Twitter.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с дипломатами сообщил, что ждет в ближайшее время от министерства иностранных дел пакет документов для запуска процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией. Как заявил украинский лидер, "особого смысла этот договор уже не несет".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан Россией и Украиной в 1997 году. Соглашение закрепляет стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Срок действия договора — десять лет, при этом соглашение продлевается автоматически в случае, если сторону не будут иметь возражений.