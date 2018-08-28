В Госдуме ответили на угрозы Киева создать "неприятные сюрпризы" для России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT угрозы Украины устроить "неприятные сюпризы" для России на грядущем заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев готовит несколько инициатив, который станут для российской делегации "неприятными сюрпризами". По его словам, они будут касаться Крыма и Донбасса.

Водолацкий отметил, что заявления со стороны Петра Порошенко и его окружения о мощи Украины звучат все чаще.

"Мы уже слышали, что во время парада Дня независимости вся Россия содрогнется от мощи вооружения ВСУ. Парад прошел, содрогнулись только ближайшие стены домов…", — заявил депутат.

По его мнению, во время заседаний Генеральной Ассамблеи возможны провокации со стороны украинской делегации, которые будут инициированы США.

При этом он отметил, что ждать в такой ситуации можно чего угодно.

По словам Водолацкого, любые заявления могут быть продолжением "наглой и беспрецедентной политики, которая сводится к санкциям и ничем не подтвержденным заявлениям".

Сессия Генеральной Ассамблеи пройдет с 24 по 27 сентября. Выступление президента Украины Петра Порошенко намечено на предпоследний день работы органа.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, за это высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".