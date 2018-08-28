Штаб Собянина ответил на иск о нарушении правил избирательной кампании

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина готов в суде отстаивать отсутствие нарушений в избирательной кампании кандидата, об этом журналистам во вторник заявил председатель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.
"Первая позиция — само событие совершилось, обычно всегда так делают, пять лет назад также был подан иск. Вторая позиция — мы будем в суде отстаивать нашу позицию, что нарушений нет", — сказал Ремчуков журналистам во вторник.
По мнению председателя штаба, поданный иск является политтехнологическим ходом со стороны Кумина. "Если ты не ориентируешься на улучшение конкретной жизни, а хочешь привнести общеполитические темы, то конечно, скорее всего, это огорчительная ситуация для оппонентов, поэтому надо опять заинтересовать СМИ и взбодрить избирателей", — отметил он.
"На мероприятия, где он выступает как кандидат, он всегда на это время оформляет отпуск, чтобы не было никаких нарушений. Это мои единственные переговоры были с аппаратом мэрии, чтобы мы могли график Собянина как мэра и как кандидата в мэры совместить, чтобы не было никаких нарушений. Нам нет никакого смысла нарушать законодательство, потому что наша компания содержательно другие основания имеет", — подчеркнул Ремчуков.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.