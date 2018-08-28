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Политика

Штаб Собянина ответил на иск о нарушении правил избирательной кампании

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАтрибутика в предвыборном штабе Сергея Собянина. архивное фотоАтрибутика в предвыборном штабе Сергея Собянина. архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина готов в суде отстаивать отсутствие нарушений в избирательной кампании кандидата, об этом журналистам во вторник заявил председатель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Михаил Балакин. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Галкин
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Ранее кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал иск в суд на действующего главу города и претендента на пост мэра столицы Сергея Собянина. По мнению Кумина, действующий глава города использует своё должностное положение в ходе предвыборной гонки и нарушает принцип равенства кандидатов. Как пояснил юридический представитель Кумина Мухамед Биджев, Собянин также использует подконтрольные городу СМИ, которые позволяют ему постоянно быть в информационном поле.

"Первая позиция — само событие совершилось, обычно всегда так делают, пять лет назад также был подан иск. Вторая позиция — мы будем в суде отстаивать нашу позицию, что нарушений нет", — сказал Ремчуков журналистам во вторник.

По мнению председателя штаба, поданный иск является политтехнологическим ходом со стороны Кумина. "Если ты не ориентируешься на улучшение конкретной жизни, а хочешь привнести общеполитические темы, то конечно, скорее всего, это огорчительная ситуация для оппонентов, поэтому надо опять заинтересовать СМИ и взбодрить избирателей", — отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ремчуков пояснил, что информирование о работе мэра входит в обязанности Собянина и свою предвыборную деятельность он осуществляет отдельно от работы градоначальником.

"На мероприятия, где он выступает как кандидат, он всегда на это время оформляет отпуск, чтобы не было никаких нарушений. Это мои единственные переговоры были с аппаратом мэрии, чтобы мы могли график Собянина как мэра и как кандидата в мэры совместить, чтобы не было никаких нарушений. Нам нет никакого смысла нарушать законодательство, потому что наша компания содержательно другие основания имеет", — подчеркнул Ремчуков.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

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