МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Выводы общественной организации "Трансперенси Интернешнл — Россия" о том, что в Госдуме существует "силовое лобби", притянуто за уши, депутаты ГД работают в интересах избирателей и своей страны, при этом в любом представительном органе есть люди с разным жизненным опытом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин (ЕР).

Ранее российская общественная организация, относящаяся к неправительственному международному движению Transparency International, заявила о том, что каждый пятый действующий депутат Госдумы принадлежит к "силовому лобби". К такому выводу участники организации пришли, проведя исследование, в ходе которого были проанализированы биографии, законотворческая, медийная активность депутатов, сведения о тех, кто поддерживал их на выборах, их связи с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с органами власти.

"В каждом представительном органе есть люди с разным жизненным опытом — и те, которые носили погоны, те, которые работали в бизнесе, те, которые работали в бюджетных организациях на государственной и муниципальной службе. И этот опыт учитывается при работе так или иначе, но говорить о некоем "лобби"… Знаете, это как-то все сильно притянуто за уши", — сказал Вяткин РИА Новости.

Политик подчеркнул, что не понимает целей, которые ставила перед собой организация, проводя такое исследование.

"У нас каждый депутат работает в интересах избирателей, граждан и в интересах страны. И в данном случае тот или иной жизненный опыт играет значение с точки зрения применения знаний, опыта, в первую очередь, для решения тех проблем, которые ставятся перед нами нашими гражданами, избирателями, и тех проблем, которые стоят перед страной в целом. Только с этой точки зрения надо рассматривать, так скажем, биографические данные депутатов", — также добавил политик.

"Трансперенси Интернешнл – Россия" — часть международного движения Transparency International, некоммерческая организация, созданная в 1999 году. В качестве источников финансирования Transparency International указывает государственные и коммерческие организации, негосударственные фонды, а также пожертвования частных лиц.