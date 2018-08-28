Внешняя политика России лишена идеологической окраски, заявил Лавров

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Внешняя политика РФ лишена идеологической окраски, Россия готова к сотрудничеству со всеми партнерами, заявил в интервью словацкой газете "Правда" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы подчеркнуть: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами, и не только в Европе, которые проявляют встречный интерес. Причем мы готовы взаимодействовать в том объеме, на который согласны наши партнеры", — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос, выгоден ли РФ приход к власти в ряде европейских стран "популистов", Лавров отметил, что Москва "в таком ключе и в такой системе понятий" старается не размышлять. РФ не столь важна партийная или идеологическая принадлежность пришедших к власти сил в других странах.

Министр подчеркнул, что предпочитает не использовать подобные ярлыки, так как это всего лишь означает, что политики "сумели ответить на чаяния избирателей" и предложить рецепты решения проблем.

"С практической же точки зрения важно понимать, что российская внешняя политика лишена идеологической окраски", — подчеркнул министр. При этом Москва внимательно следит за происходящими в странах Европы процессами, так как ей небезразлично, "что происходит "у наших ворот".

"Уверен, что подавляющее большинство жителей Европы заинтересованы в мирном и процветающем континенте и вовсе не желают возвращения к конфронтации времен "холодной войны", — заявил Лавров.