Клинцевич ответил на заявления о провоцировании Россией бунтов на Азове

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Обвинения в адрес России о том, что она якобы реализует "стратегию хаоса" и провоцирует бунты в некоторых украинских портах Азовского моря, — очередная попытка Украины "свалить с больной головы на здоровую", считает российский сенатор Франц Клинцевич.
Сенатор отметил, что именно незаконное задержание российских судов "Норд" и "Механик Погодин" украинскими пограничниками стало истинной причиной обострения ситуации в акватории Азовского моря, что, естественно, не могло не сказаться на работе Мариупольского и Бердянского портов.
"Очередная попытка свалить с больной головы на здоровую. Увы, Киев к нашим предостережениям не прислушался, хотя ничего особенного от него и не требовалось. Речь идет только о неукоснительном соблюдении норм международного морского права, договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря", — написал он на Facebook.