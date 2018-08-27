Клинцевич ответил на заявления о провоцировании Россией бунтов на Азове

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Обвинения в адрес России о том, что она якобы реализует "стратегию хаоса" и провоцирует бунты в некоторых украинских портах Азовского моря, — очередная попытка Украины "свалить с больной головы на здоровую", считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия "реализует стратегию хаоса" в Азовском море и создает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты для провоцирования народных бунтов.

Сенатор отметил, что именно незаконное задержание российских судов "Норд" и "Механик Погодин" украинскими пограничниками стало истинной причиной обострения ситуации в акватории Азовского моря, что, естественно, не могло не сказаться на работе Мариупольского и Бердянского портов.

"Очередная попытка свалить с больной головы на здоровую. Увы, Киев к нашим предостережениям не прислушался, хотя ничего особенного от него и не требовалось. Речь идет только о неукоснительном соблюдении норм международного морского права, договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря", — написал он на Facebook.