Кончина Маккейна не снизит ненависть США к России, считает Рябков

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. С уходом американского сенатора Джона Маккейна волна ненависти в адрес России не пойдет на убыль, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Во-первых, я всегда руководствуюсь максимой древних — об умерших либо хорошо, либо ничего", — заявил он, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценкой, что Маккейн был России врагом.

"Дело не в Маккейне, таких, как он, много, они в значительно мере задают тон сегодняшних США. С уходом Маккейна волна ненависти, я думаю, волна ненависти, обрушенной этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет", — отметил Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался на минувших выходных от рака мозга в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.