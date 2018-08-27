В Германии призвали ЕС поддерживать добрососедские отношения с Россией

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе, несмотря на разные позиции по этому вопросу отдельных государств ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в Бухаресте на конференции глав дипмиссий Румынии за рубежом.

"С точки зрения политической перспективы и исторического опыта одни выступают больше за диалог, другие — за отдаление от России. Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией — в интересах собственной же безопасности", — заявил Маас, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

Министр добавил, что все подходы к отношениям с Россией необходимо учитывать в "новой европейской восточной политике". Он подчеркнул, что речь идет не о "применении политики времен холодной войны в совершенно других реалиях сегодняшнего времени".

"Нам нужно взаимопонимание между всеми членами ЕС касательно принципов общего реагирования в отношении наших восточных соседей", — сказал Маас.