Рябков назвал США "невосприимчивым партнером"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская дипломатия никогда не сталкивалась со "столь невосприимчивым" партнером в США, как нынешняя администрация президента Дональда Трампа.

"Американская стороны готова слышать только то, в чем она заинтересована по своим собственным мотивам. То, что не соответствует представлениям американской стороны о том, где правда, где ложь, по большому счету, о том, что добро, а что зло, то пропускается мимо ушей. Это огромная проблема текущего момента международных отношений. Мы никогда не сталкивались, по крайней мере на моей памяти, с настолько невосприимчивым "партнером", с настолько углубленными в собственные представления коллегами из Вашингтона, как сейчас", — заявил Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, у Москвы есть разные способы доводить российское видение проблем до США – международные площадки, публичная дипломатия.