МИД России назвал привязку санкций к "делу Скрипалей" надуманной

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Привязка Вашингтоном новых санкций к так называемому "делу Скрипалей" абсолютно надуманна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение США очередных антироссийских ограничений. Её заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Очередные санкции против РФ США ввели 27 августа в связи с инцидентом в Солсбери. Москва неоднократно отрицала свою причастность к "делу Скрипалей".

"Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому "делу Скрипалей", расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений. По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится. Зато от Москвы требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам", — сообщается на сайте МИД РФ.

Москва считает эфемерными все обвинения США по "делу Скрипалей", подчеркнула Захарова.

"Все озвученные обвинения эфемерны, при этом введенные сегодня рестрикции вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие. В их числе – прекращение программ техсодействия, запрет на продажу России товаров военного назначения, прекращение финансирования российских военных программ, приостановка предоставления нам государственных кредитов и финансовой помощи, приостановка выдачи Министерством торговли США лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения для российских компаний с госучастием или госфинансированием", — говорится в тексте сообщения.

"Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации) лишь подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей", — отмечает Захарова.