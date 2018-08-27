МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мособлсуд не нашел нарушений в отмене регистрации кандидатом на выборы супруги главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Сегодня в Московском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Юлии Шестун на решение Серпуховского городского суда об отмене регистрации кандидата на должность Серпуховского района Московской области. Апелляционным определением решение Серпуховского суда оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Серпуховский городской суд вынес постановление о снятии Юлии Шестун с регистрации кандидатом на пост главы Серпуховского района Подмосковья 9 августа. Тогда супруга главы района сообщила о намерении обжаловать решение суда и подготовить обращение в Центральную избирательную комиссию.

Ранее Шестун заявляла, что выдвигалась на выборы исключительно в поддержку мужа, который обвиняется в превышении полномочий и находится в СИЗО. Ему избирательная комиссия Серпуховского района отказала в регистрации в качестве кандидата.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.