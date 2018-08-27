МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мособлсуд не нашел нарушений в отмене регистрации кандидатом на выборы супруги главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Серпуховский городской суд вынес постановление о снятии Юлии Шестун с регистрации кандидатом на пост главы Серпуховского района Подмосковья 9 августа. Тогда супруга главы района сообщила о намерении обжаловать решение суда и подготовить обращение в Центральную избирательную комиссию.
Ранее Шестун заявляла, что выдвигалась на выборы исключительно в поддержку мужа, который обвиняется в превышении полномочий и находится в СИЗО. Ему избирательная комиссия Серпуховского района отказала в регистрации в качестве кандидата.
СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.