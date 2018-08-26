Сурков прокомментировал встречу Путина и Бибилова

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. По итогам встречи президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова будут разработаны поручения, в результате которых жизнь в республике улучшится, заявил журналистам помощник президента РФ Владислав Сурков.

"Та встреча, которая состоялась позавчера между президентом Владимиром Путины и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, прошла плодотворно, была приурочена к празднику, который мы сегодня отмечаем. Она носила деловой характер, по ее итогам прорабатываются поручения очень серьезные. Я уверен, будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни Южной Осетии", — сказал Сурков журналистам.

Путин 24 августа провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Президенты двух республик находились с рабочими визитами в Москве, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств (26 августа 2008 года)

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия..