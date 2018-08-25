Моргулов обсудил с индийским коллегой подготовку к визиту Путина в страну

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с индийским коллегой Виджаем Гокале ход подготовки к визиту президента России Владимира Путина в Индию, сообщило в субботу российское министерство иностранных дел.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в июле сообщал, что Путин планирует посетить Индию в октябре. Консультации Моргулова и первого заместителя главы МИД Индии состоялись 24 августа в Москве.

"В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия России и Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также ход подготовки к предстоящему в текущем году визиту в Индию президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, стороны констатировали общность подходов к глобальным и региональным проблемам, в том числе к созданию архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также акцентировали намерение двух стран и далее координировать усилия на международной арене, в том числе на таких площадках, как ШОС и РИК.