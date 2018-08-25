Международные правозащитники не осудят "Правый сектор"*, считает Поклонская

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Международные правозащитные и судебные структуры не дадут оценку радикальной группировке "Правый сектор"*, которая вынесла "смертный приговор" 50 россиянам, так как ведут в отношении России политику двойных стандартов, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что запрещенная в РФ радикальная группировка "Правый сектор"* хочет убить 50 российских чиновников и силовиков, участвовавших в расследовании в отношении украинца Александра Костенко, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Киевский суд Симферополя 15 мая 2015 года приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в Киеве и незаконное ношение огнестрельного оружия.

"Думаю, что ждать оценки со стороны международных правозащитных и судебных структур бесполезно, потому что они давно в отношении России ведут политику двойных и тройных стандартов. Но скоро они поймут, что играть в бирюльки с ультранационалистами все равно, что стрелять себе в ногу", — заявила РИА Новости Поклонская.

* Организация запрещена в России