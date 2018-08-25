Начальник Объединенного штаба ЦВС Китая посетит Россию

ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэн 26 августа совершит официальный визит в Россию, примет участие во встрече начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ШОС, а также будет присутствовать на совместных антитеррористических учениях ШОС "Мирная миссия-2018", говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"По приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первого заместителя министра обороны РФ, генерала армии Валерия Герасимова член Центрального военного совета, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета генерал-полковник Ли Цзочэн во главе делегации 26 августа совершит официальный визит в Россию, а также примет участие в пятом заседании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ШОС", — говорится в опубликованном сообщении.

Сообщается, что Ли Цзочэн также вместе со своими коллегами будет наблюдать за совместными антитеррористическими учениями ШОС "Мирная миссия —2018", которые проходят с 22 по 29 августа в Челябинской области.

Оборонное ведомство Китая отмечает, что предстоящая встреча и учения – важные мероприятия в рамках сотрудничества стран ШОС в сфере обороны и безопасности.

"Китайская сторона готова совместно с другими делать постоянные усилия для углубления сотрудничества в рамках ШОС в сфере обороны и безопасности, противостоять силам "трех зол" и делать вклад в дело поддержания мира и стабильности в регионе.

Ранее минобороны Китая сообщало, что направило 743 военнослужащих для участия в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018".