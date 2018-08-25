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Политика

Худшая неделя Трампа. Дойдет ли до импичмента?

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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп выступает перед прессой после вынесения приговора Полу Манафорту. 21 августа 2018Президент США Дональд Трамп выступает перед прессой после вынесения приговора Полу Манафорту. 21 августа 2018
© REUTERS / Leah Millis

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американские либеральные СМИ оказывают колоссальное давление на соратников хозяина Овального кабинета. Должности лишился спичрайтер Дарен Битти. Предъявлены обвинения адвокату Майклу Коэну. А экс-главу избирательного штаба, известного дружбой с украинской элитой, Майка Манафорта американский суд уже признал виновным. Похоже, противники Трампа "убирают" его сподвижников, постепенно подбираясь к самому 45-му президенту США.

Та еще Dream Team

Как известно, Дональд Трамп — человек неординарный и яркий. Он считает себя "стабильным гением" и оценивает свою работу на посту президента без ложной скромности на "пять с плюсом". Но теряет команду. В США продолжается яростная информационная кампания. Трампа обвиняют и в расизме, и в предательстве, и в "связях с русскими".

Истеблишмент уже поставил крест на карьере таких мастодонтов американской политики, как советник по нацбезопасности генерал Майкл Флинн, главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, глава аппарата Райнс Прибус, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, пресс-секретарь Шон Спайсер. Не сохранили посты и директор ФБР Джеймс Коми, и и. о. генпрокурора Салли Йейтс. Все они "пали в бою" с американскими медиа и истеблишментом, которые продолжают выплескивать компромат на команду Трампа.

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© REUTERS / Leah Millis
"Тучи сгущаются". Эксперт об "ошибке" Трампа
В понедельник, 20 августа, стало известно об увольнении спичрайтера президента Дарен Битти. Этому предшествовала обнародованная телеканалом CNN информация о том, что внешне вполне интеллигентный Битти в 2016-м выступил в Мюнхене на конференции белых националистов. Он оправдывался: "Я выступил с самостоятельной академической речью под названием "Интеллигенция и право". Я не делал никаких радикальных и незаконных заявлений". Но тщетно.

Трамп не хотел отстранять спичрайтера, он был доволен его работой. И Битти был расположен к Трампу: "Я люблю своего президента, он бесстрашный американский герой, я поддерживаю его на сто процентов". Но, несмотря на взаимные чувства, информационное давление заставило одного из самых влиятельных людей мира пойти на попятную и лишиться еще одного надежного человека в команде.

Сложно сказать, расист ли Битти, сторонник ли он теории превосходства белых или его турне в Германию — действительно часть академической деятельности. Но можно не сомневаться: противники Трампа ищут компромат на все его окружение.

Между прочим, это не первый спичрайтер, которого пришлось уволить из-за давления и обвинений в "непорядочности". В начале года Дэвид Соренсон, составлявший тексты для Трампа, также лишился должности. Поводом послужило обвинение его жены в бытовом насилии.

"Мы узнали о выдвинутых обвинениях и сразу же попросили его прояснить, соответствуют ли они действительности. Он все отрицал и сегодня уволился", — заявили тогда в Белом доме. Не удержался от комментариев и сам Трамп: "Мы недавно узнали об этом и были очень удивлены, однако определенно мы желаем ему всего наилучшего".

Адвокат, порно и деньги от Януковича

На этом неудачи Трампа не закончились. Наиболее чувствительное событие для американского президента произошло во вторник, 21 августа, когда бывший адвокат Майкл Коэн под присягой признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Дело в том, что Коэн работал с Трампом, когда тот еще не был даже кандидатом на пост президента, и, соответственно, знает многие его секреты.

© REUTERS / Brendan McDermidБывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн покидает здание суда в Нью-Йорке. 22 августа 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн покидает здание суда в Нью-Йорке. 22 августа 2018

Дональд Трамп и его личный адвокат Майкл Коэн. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
Кошмар для Трампа: импичмент из-за моделей и при чем тут Россия
Адвокат добровольно явился в ФБР и рассказал, что участвовал в различных финансовых махинациях по просьбе Трампа. Коэн также поведал, что он заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс и фотомодели Playboy Карен Макдугалл за молчание. По данным СМИ, более десяти лет назад у Дональда Трампа якобы были с этими дамами интрижки. Коэн заявил, что ему пришлось улаживать неловкую ситуацию с Дэниэлс и перечислить ей 130 тысяч долларов. Трамп тут же сообщил, что "ничего не знал" об этих деньгах.

Но и это не все. The New York Times со ссылкой на источники написала, что Коэн также признался в уклонении от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и махинациях в банковской сфере. Якобы доставшиеся порноактрисе деньги были выделены на предвыборную кампанию республиканца. Согласно федеральному закону о выборах, суммы, выплаченные третьим лицам с целью защиты имиджа кандидата на выборную должность, не должны превышать 2,7 тысячи долларов и подлежат строгой декларации.

Предательство адвоката шокировало Трампа. Он не ждал такого от самого близкого и доверенного юриста. Прежде Коэн был очень лоялен и даже говорил, что "принял бы пулю за президента". Однако в интервью ABC он объяснил, что выбор стоял между Трампом и его семьей и он выбрал последнее.

Символично, что в тот момент, когда Коэн давал показания в ФБР, оглашали обвинительный приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа. Суд присяжных признал Пола Манафорта виновным по восьми пунктам из восемнадцати — двойной удар по Трампу. Кроме того, суд постановил, что тот не уплатил налоги с 15 миллионов долларов дохода, полученных за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича. Манафорт виновным себя не признал.

© AP Photo / Jacquelyn MartinПредставители СМИ ждут окончания судебного заседания по делу Пола Манафорта у здания Федерального суда США. 21 августа 2018
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Представители СМИ ждут окончания судебного заседания по делу Пола Манафорта у здания Федерального суда США. 21 августа 2018

Этот 69-летний лоббист и политтехнолог — давний знакомый Трампа. Присоединился к его избирательной кампании летом 2016-го. Но недолго руководил штабом — с июня по август. После начала уголовного разбирательства президент признался, что за эти месяцы всего пару раз встречался с Манафортом.

"Неуравновешенный расист"

В середине августа случился еще один громкий скандал с участием бывшей сотрудницы Трампа. СМИ опубликовали аудиозапись разговора советника Омаросы Маниголт с Трампом и главой аппарата Белого дома генералом Джоном Келли. Разговор состоялся на следующий день после увольнения — в декабре 2017-го.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп отверг обвинения экс-помощницы в использовании расистских выражений
Маниголт занимала должность старшего советника в Белом доме и отвечала за связи с афроамериканским сообществом. Выпустила книгу воспоминаний "Выбитый из колеи", где назвала Трампа "неуравновешенным расистом". Только за первую неделю разошлось более 30 тысяч экземпляров.

Публикация разговора вызвала новый шквал критики в адрес президента. Его обвинили в расизме, ненависти к женщинам и афроамериканцам. Стоит отметить, что ничего скандального в разговоре не было. Однако всех поразил сам факт, что госчиновники могут без особого труда записывать на диктофон секретные беседы с президентом и спустя какое-то время передавать их журналистам. А CNN заявил, что Белый дом находится в абсолютном хаосе и паранойе.

Кампания по сбору компромата и очернения Трампа в самом разгаре. Говорить об импичменте пока рано. Впереди еще промежуточные выборы в конгресс. Однако если все пойдет такими темпами, Трамп рискует остаться в Белом доме один, без соратников и команды.

 

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