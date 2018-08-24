Отношения с Турцией приобретают более содержательный характер, заявил Путин

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Турции приобретают все более глубокий, содержательный характер, осуществляется глубокая кооперация в решении сирийского кризиса.
Приветствуя гостей, российский лидер отметил, что они уже успели провести консультации со своими партнерами в Москве, на которых обсудили различные проблемы, представляющие взаимный интерес.
Путин высказал желание послушать их оценки по шагам для углубления двусторонних отношений.
"Я очень рад вас видеть и послушать ваши оценки того, где мы сейчас находимся и что предстоит делать в ближайшее время и в среднесрочной перспективе для углубления наших отношений", — заявил Путин.