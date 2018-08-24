Путин отметил улучшение ситуации с пропуском на границе с Абхазией

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ситуация с пропуском на российско-абхазской границе меняется в лучшую сторону, работа по увеличению пропуска будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Путин отметил, что на предыдущей встрече Хаджимба указал на ряд проблем, связанных с необходимостью увеличить пропускную способность на границе.

"Как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", — сказал российский лидер.