Путин находится в постоянном контакте с Медведевым

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно находится в постоянном контакте с председателем правительства Дмитрием Медведевым, о травме которого сообщалось ранее.

Накануне в пресс-службе кабинета министров заявили, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы. Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра были отменены.

"Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства, поэтому здесь, собственно, вне зависимости от их местоположения, собственно, суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, продолжает ли Медведев встречаться с президентом и работать.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Медведева, он заявил, что не располагает информацией, "лучше об этом получать информацию в кабинете министров".