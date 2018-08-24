Путин находится в постоянном контакте с Медведевым

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно находится в постоянном контакте с председателем правительства Дмитрием Медведевым, о травме которого сообщалось ранее.
"Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства, поэтому здесь, собственно, вне зависимости от их местоположения, собственно, суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, продолжает ли Медведев встречаться с президентом и работать.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Медведева, он заявил, что не располагает информацией, "лучше об этом получать информацию в кабинете министров".