Путин примет в Москве главу МИД и министра обороны Турции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента сегодня запланированы еще несколько рабочих встреч и совещаний. И кроме того, будет публичной его встреча, он примет у себя в Кремле министра иностранных дел Турции Чавушоглу и министра обороны Турции Акара и их российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", — сказал Песков журналистам.