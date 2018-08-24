Путин провел переговоры с Бибиловым

Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018

Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия старается делать все возможное для обеспечения безопасности в Южной Осетии и экономической поддержки республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в Кремле принял президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и отметил, что тяжелые события десятилетней давности в России помнят.

"Но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается. Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы обеспечить и безопасность республики Южной Осетии, поддержать экономически", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что взаимный товарооборот в последние месяцы растёт хорошими темпами, осуществляются инвестиционные проекты в рамках поддержки со стороны России.

Он также обратил внимание на другие направления сотрудничества, включая жилищное строительство и ЖКХ.