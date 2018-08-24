Богданов не исключил возможный визит Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию не исключен, работа с партнерами из Эр-Рияда идет по этому и многим другим вопросам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это прерогатива администрации президента, но, думаю, что такой визит логически вытекает. У президента есть приглашение от короля Сальмана", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о возможном визите главы российского государства в королевство.

По его словам, в отношениях между РФ и Саудовской Аравией было много сделано, "нужно подвести промежуточные итоги, подписать документы, которые укрепят договорно-правовую базу". Отвечая на вопрос о том, идет ли сейчас подготовка визита Путина, Богданов отметил, что "работа ведется постоянно". При этом он затруднился ответить, когда может состоятся такой визит, потому что это "зависит от графика президента".