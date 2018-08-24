Слова Трампа о желании поладить с Россией — важный сигнал, заявил Рябков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о желании "поладить" с Россией — важный сигнал, Москва приветствует этот настрой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно же, приветствуем настрой, который не раз подтверждался президентом США. Это само по себе важнейший сигнал. Мы его слышим, мы его поддерживаем, готовы действовать аналогичным образом", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

При этом он отметил, что есть одна проблема, которая связана с тем, что в сегодняшней Америке антироссийские настроения охватили столь широкие слои государственного аппарата и политического класса, что, по сути дела, сразу после контакта на высшем уровне Москва наблюдает попытки ревизовать возможные договоренности.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.