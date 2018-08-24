В Госдуме предложили создать структуру по защите прав животных

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Алексею Гордееву создать в Россельхознадзоре подразделение, которое займется разработкой норм по защите прав животных.

"В настоящее время в РФ все больше возникает резонансных случаев жестокого обращения с животными. На имя депутатов Госдумы поступают сотни обращений с требованиями ужесточения контроля над соблюдением прав животных… Со своей стороны считаю необходимым создание в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору структурного подразделения, в ведении которого будет находиться разработка норм с целью максимально возможной защиты прав животных", — написал депутат в письме Гордееву, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик напомнил о громких инцидентах с издевательствами над животными в Хабаровске и Владимире, которые "прогремели на всю страну и заставили задуматься о необходимости комплексного решения данной проблемы".

"Идеи гуманизма в большинстве стран мира уже вышли за рамки отношений между людьми. Приоритет вопросов экологии при ведении хозяйственной деятельности, соблюдение прав животных, экологически чистое топливо, производство – тот путь, по которому пытается двигаться прогрессивное человечество", — отметил Власов.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — заключил депутат.