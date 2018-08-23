Пушков объяснил, почему Патрушев и Болтон не подписали итоговое заявление

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Член Совета Федераций Алексей Пушков прокомментировал отсутствие совместного заявления по итогам переговоров секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
"Совместное заявление по итогам встречи Патрушев-Болтон не подписано из-за позиции США. Удивляться не приходится: администрация США добивается от России такого сдвига в позициях, который означал бы полный разворот по Сирии и Украине", — написал сенатор в Twitter.
По мнению Пушкова, американская сторона не стремится к достижению компромисса и требует от Москвы лишь капитуляции.
"Тогда они (США. – Прим. ред.) сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", — добавил Патрушев.
При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что во время встречи никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.