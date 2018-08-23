НАТО уходит от диалога по безопасности полетов над Балтикой, заявил МИД

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс уходит от обсуждения безопасности полетов над Балтикой в формате Совета Россия-НАТО, что делает их заявления о якобы ведущейся с Москвой дискуссии неубедительными, заявили в четверг в МИД РФ.

"С удивлением восприняли высказывания официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о якобы готовности альянса к обсуждению вопросов авиационной безопасности при полетах над Балтийским морем. Таким образом, очевидно, в НАТО отреагировали на заявление президента РФ (Владимира) Путина по итогам переговоров с президентом Финляндии (Саули) Ниинистё 22 августа в Сочи, в котором североатлантический альянс был подвергнут критике за нежелание сотрудничать в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Севере Европы", — говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве "уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение". Там напомнили, что Москва дважды инициировала в Совете Россия-НАТО с участием военных экспертов обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте выдвинутой в июле 2016 года по итогам переговоров глав России и Финляндии в Наантали (Финляндия) "инициативы Ниинистё" о повышении уровня безопасности полетов, но не встретила отклика.

"В отсутствие должного интереса со стороны натовских партнеров обсуждение этого вопроса было переведено под эгиду Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в формат Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству. В ее рамках удалось согласовать ряд мер, которые значительно повысили безопасность гражданского авиасообщения над Балтикой.

В МИД отметили, что "все эти выработанные меры носят рекомендательный характер для военной авиации".

"Ситуация диктует необходимость рассмотрения комплекса вопросов предотвращения непреднамеренных инцидентов на Балтике в формате Россия-НАТО. Тем не менее, партнеры в североатлантическом альянсе на деле всячески от этого уходят. На этом фоне заявления о якобы ведущихся с Россией обсуждениях, прозвучавшие от О.Лунгеску, выглядят весьма неубедительными", — подчеркнули в российском МИД.