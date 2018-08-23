У России и США обоюдный интерес по СНВ, считают в Совфеде

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Итоги переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева показывают, что обе стороны заинтересованы в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), никто не хочет бесконтрольной гонки вооружений в стратегическом сегменте, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Что касается СНВ, то тут есть очевидный обоюдный интерес. Никто не хочет бесконтрольной гонки в стратегическом сегменте. И это обнадеживает", — сказал Морозов РИА Новости в четверг.

Говоря о предложениях Вашингтона по Тегерану, сенатор отметил, что "позиция США по Ирану — и в части ядерной сделки и по присутствию в Сирии — известна". "Детали подобных переговоров (Патрушев-Болтон), как правило не разглашаются. Но очевидно, что на сирийском направлении стороны могут найти компромисс быстрее, чем по ядерной сделке", — полагает он.

По его словам, причина этого в том, что данный вопрос менее принципиален и для самого Ирана. "И потому, что по сделке США пока не получили поддержки Европы", — заключил Морозов.