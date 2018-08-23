Патрушев и Болтон обсудили СВПД и нераспространение ядерного оружия

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Женеве обсудили нераспространение ядерного оружия, в том числе применительно к Корейскому полуострову, и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
По его словам, стороны отдельно рассмотрели Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и перспективы и вопросы, которые касаются договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"В области двусторонних отношений мы обсудили противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и организованной международной преступности. Обсудили возможности взаимодействия в Арктике, обеспечения безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологи", — отметил он.
Также Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки — в Йемене, Ливии. "Отдельно обсудили ситуацию в Афганистане. Также кратко затронули ситуацию на Украине. Договорились, что по этой теме мы потом попозже продолжим дискуссии", — добавил секретарь СБ РФ.