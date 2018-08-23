Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц Балакина и Дегтярева

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в мэры Москвы Михаила Дегтярёва и Михаила Балакина, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

"Кандидатом на должность мэра Москвы Михаилом Балакиным были назначены доверенные лица в количестве шести человек. Документы, представленные кандидатом, соответствуют требованиям избирательного кодекса", — сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Кроме того, в ходе заседания столичный избирком зарегистрировал восемь доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".