Мосгоризбирком зарегистрировал еще 84 доверенных лица Собянина

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал еще 84 доверенных лица кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг.

"В Мосгоризбирком поступили документы от кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина о назначении им доверенных лиц в количестве 84 человек. Документы все проверены, соответствуют требованиям избирательного кодекса… Прошу поддержать проект данного решения", — сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова. Предложение было поддержано единогласно.

В частности, доверенными лицами Собянина стали актер Максим Аверин, режиссер Константин Богомолов, певица Валерия, актер Игорь Верник, певица Надежда Кадышева, советский и российский актер Василий Лановой, пианист Денис Мацуев, продюсер Иосиф Пригожин, певец Стас Пьеха, боксер Константин Цзю, главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, хореограф Егор Дружинин и другие.

Ранее Собянин зарегистрировал 152 человек в качестве доверенных лиц. Среди них такие известные деятели культуры, науки и спорта как певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, президент международного союза КВН Александр Масляков, режиссёр Сергей Бондарчук, актёр театра и кино Александр Олешко, певцы Дмитрий Маликов и Александр Буйнов, ректор РГСУ Наталья Починок, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, ученый-зоолог и ведущий Николай Дроздов и другие.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность главы города — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.