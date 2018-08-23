МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва отвергает обвинения прибалтийских стран в "советской оккупации" и считает абсурдными претензии в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс сообщили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях не идет, и призвал не забывать о вкладе СССР в инфраструктуру этих республик.