МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва отвергает обвинения прибалтийских стран в "советской оккупации" и считает абсурдными претензии в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе материального свойства. Все оценки были даны. Позиция по этому вопросу не изменилась", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс сообщили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях не идет, и призвал не забывать о вкладе СССР в инфраструктуру этих республик.