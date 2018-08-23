Путин продлил замглаве МИД Карасину срок пребывания на госслужбе на год

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил статс-секретарю — замглаве МИД РФ Григорию Карасину на год срок пребывания на госслужбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год статс-секретарю — заместителю министра иностранных дел РФ Карасину Григорию Борисовичу", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте МИД, дипломат занимает данную должность с октября 2005 года.

Карасин курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, а также работу с соотечественниками за рубежом. Отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.