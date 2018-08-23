Бибилов хочет обсудить с Путиным развитие двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит Россию 23-25 августа, намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.

"Визит Анатолия Бибилова в Российскую Федерацию состоится 23-25 августа. Президент Южной Осетии встретится с президентом России Владимиром Путиным", — сказала Гассиева.

По ее словам, на встрече будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества между государствами. "Лидеры двух стран в преддверии годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов", — отметила Гассиева.

В администрации югоосетинского президента уточнили, что переговоры пройдут в пятницу.

В поездке Бибилова сопровождают глава правительства Эрик Пухаев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и министр финансов Аза Хабалова.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.