В Кремле анонсировали встречу Путина с главами Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве встречи с президентами Абхазии Раулем Хаджимбой и Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого августа состоятся встречи президента Путина с президентом Республики Абхазия Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия Бибиловым, которые посетят Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств (26 августа 2008 года)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах для содействия социально-экономическому развитию республик.