Аппарат омбудсмена Москвы начал мониторинг в связи с выборами мэра

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мониторинг соблюдения избирательных прав горожан на выборах мэра Москвы начали в аппарате столичного омбудсмена, избиратели могут обратиться в аппарат с вопросами и сообщить о нарушениях, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Мы должны мониторить ситуацию с обеспечением избирательных прав наших москвичей. Сейчас мы выбираем мэра, и выборы будут организованы как на территории города, так и за его пределами. Это новшество, поэтому на сайте нашего аппарата есть рабочая кнопка, куда могут обращаться абсолютно все москвичи, с одной стороны, с вопросами, если они их интересуют, а с другой — с теми нарушениями, которые вдруг будут вскрыты", — сказала Потяева в четверг.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".