Песков рассказал о вероятных целях переговоров Патрушева и Болтона

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи должны попытаться нащупать темы, где у Вашингтона есть хоть какая-то готовность вести диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча Патрушева и Болтона проходит в четверг в Женеве. Планируется обсудить ряд актуальных тем международной повестки дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

"Ожидание, что это будет возможность еще раз обсудить все вопросы, которые хорошо известны на нашей повестке дня. Попытаться нащупать те темы, где будет хоть какая-то готовность наших коллег вести диалог. Пока мы наблюдаем определенный дефицит такого желания", — сказал Песков журналистам.