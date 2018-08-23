МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кремль при ответе на санкции США будет принимать такие решения, которые соответствуют интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, президент в данном случае будет принимать такие решения, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам нашей страны. Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике, но, естественно, руководствоваться в первую очередь будут интересами России", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия зеркально ответить на новые санкции США.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 22 августа вступил в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.