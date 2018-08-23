Наблюдатели получили 12 жалоб на нарушения в ПФО перед выборами

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) в рамках проверки готовности Приволжского федерального округа (ПФО) к единому дню голосования 9 сентября получила 12 обращений о возможных нарушениях, треть из них оказалась фейком, говорится в сообщении НОМ.

"Сейчас на карте сообщений НОМ отмечено 12 обращений о нарушениях в ПФО. В частности, в Самарской области зафиксировано 11 сообщений, 5 из которых пока находятся в обработке, 3 нарушения ликвидированы, еще 3 сообщениям присвоен статус "фейков", — сказала федеральный координатор НОМ Алена Булгакова, слова которой приводятся в сообщении.

Информация о единственном нарушении в Ульяновской области не подтвердилась и оказалась фейком, отмечается в сообщении НОМ.

Проверка готовности к выборам проходила в пяти регионах: Ульяновской, Кировской, Нижегородской и Самарской областях и Башкирии. Наблюдатели, направленные от Общественной палаты РФ, будут присутствовать на выборах в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях. "Ранее эти три субъекта ПФО приняли изменения в региональном избирательном законодательстве, позволяющие направлять общественных наблюдателей на участки", — пояснили в НОМ.

Комментируя готовность Ульяновской области к избирательной кампании в НОМ рассказали, что видеонаблюдением будут оснащены все избирательные участки региона. "На территории области будет организовано общественное наблюдение на 100% избирательных участков. Примечательно, что в Ульяновске видеокамеры будут работать в оффлайн-режиме", — сообщила Булгакова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее информации, основными инструментами наблюдения за выборами станут мониторинг данных камер видеонаблюдения на избирательных участках, информация из открытых источников — карта сообщений НОМ и социальные сети, а также информация от граждан о нарушениях на избирательных участках.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.